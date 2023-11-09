Телеграм-сервіс аналітики

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки114 просмотров
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Потрібна україномовна версія сайту https://uk.tgstat.com/

На титульній сторінці має бути список каналів з найбільшими показниками (приріст підписників, переглядів, тощо)

Має бути пошук каналів, як це зроблено на сервісі, так само, можливість додати канал.

Сайт має показувати статистику каналу (основна його функція) 

Треба під?єднати можливість оплати підписки преміум, яка дасть доступ до «повної статистики каналу», як це зроблено на сервісі.

так само, можливість невеликого таргету прямо всередині сервісу, ця функція є на сервісі.

дизайн сайту буде робитися окремо, тому потрібна лише технічна частина та зліпити все разом.

Пізніше розглядаю можливість створення тг-бота на основі цього сервісу.

месяц назад
guest_1699558014962
месяц в сервисе
Был
18 дней назад