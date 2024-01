Программист, проектировщик ИТ систем

Краткое резюме:

Позняков Вячеслав Александрович, 1982 г.р.

Телефон: 8-915-0391738, г. Москва

Образование: высшее, МГУПИ (Московский Государственный Универститет Приборостроения и Информатики), 1999-2004.

Специальность: специалист по искусственному интеллекту и моделированию систем.

Тема диплома: "Разработка автоматизированной системы закрытия информации" (асcиметричное шифрование RSA, цифровая подпись по ГОСТ Р 34.10-2001)

Технологии, языки разработки на экспертном уровень (>8 лет с погружением в среду) по средам разработки и технологиям: Microsoft .NET FRAMEWORK с 2003 года, C#, Java, C++, MVC (+ioc ninject и др.), вебсервисы (SOAP, REST), PHP (Laravel, Symphony), ADO.NET. Delphi (7.0 / 2009, DevExpress, EH-LIB, EL-LIB, FastReport) с 1998, XML+XSLT с 2001 года, Javascript (ajax, JQUERY) с 2001 года, Assembler (х86, контроллеры и др.), HTML всех версий, Visual Basic for Application (автоматизация Visio, Excel, Word, Access, PowerPoint).

СУБД на экспертном уровень: MS SQL Server 2000-2012 (TSQL, CLR) с 2002 года, MySQL, Perl, PostgreSQL (+pgplsql), GIT, технологии закрытия информации (в т.ч. математическое обоснование и реализация), сетевые технологии, моделированию систем.

Использую в проектах: Bootstrap, Microsoft AZURE, ORACLE (+PL SQL), Fortran, Visual FOXPRO, математические пакеты Maple (+символьные вычисления), MathCad.

Специализируюсь на нагруженных веб-приложениях и веб-сервисах, поисковом и аналитическом ПО, системном программировании, ПО для бухгалтерской и кадровой отчетности.

Некоторые реализованные проекты:

2017 - н.в.: разработка и поддержка CRM для федеральных государственных подразделений и банков (UNIX + Perl + Postgres) на основе OTRS.

2016: Управляющий диспетчер для роботов типа "human emulator". .NET + MVC + ninject + REST (связь с роботами и серверами) , Visual Studio 2015 (+GIT)

2016: Служба - диспетчер задач (Windows Server) для управления логикой запуска и завершением процессов. .NET + MVC + ninject, Visual Studio 2015 (+GIT)

2015: разработка новых форм отчетности ПФР и ИФНС - все программы на сайте mospf.ru, Delphi + javascript + XML + XSLT + DHTML + Fast Report, обновление всех программ серии Партнер.

2015: разработка сайта по коммерческой недвижимости http://pro.bizlider.ru/ - .NET 4.0 + MS SQL Server 2012 + XML + XSLT + javascript, закачка информации от поставщиков контента через XML (предложения от собственников). Visual Studio 2012 (+TFS).

2014: разработка CRM для консалтинговых фирм, ТЗ составлялось заказчиком на основе популярной системы trade.su (.NET 4.0, , MS SQL Server 2012, ajax, jquery, веб-сервисы для связи с АТС). полнотекстовый поиск включает в себя фонетический анализ (CLR). Visual Studio 2012 (+TFS).

2014: автоматизация работы с профилями ВКонтакте - упрощенный аналог вкБот специально для рекламы (.NET 4.0, MS SQL Server 2012, ajax, Visual Studio 2012 +TFS).

2012-2013: проектирования, управление разработкой системы туристических порталов и поддержка tour-firm.ru (10 порталов, связанных единым облачным ядром). Перенос 10 порталов со старого движка (PHP), создание и размещение на новом облачном ядре с современным дизайном и юзабилити, каждый портал со своей темой оформления (обои, цветовая гамма и т.д. - т.е. свой набор CSS и управление основными настройками). Полнотекстовый поиск включает в себя фонетический модуль (CLR).

Также производилась закачка информации с самого большого отельного портала, привязка фотографий, подключение к каждому объекту и запросу видео с youtube.

Все реализовано на родных фрейморках .NET 4.0 (C#), СУБД MS SQL Server 2008, ajax, jquery, XML+XSLT.

Вот какие порталы были под управлением единого ядра:

tour-firm.ru, bolgaria-tour.ru, thaitravel.ru, welcome-italy.ru, tour-firm.net, avia.tour-firm.net, auto.tour-firm.net, cruises.tour-firm.ru,calendar.tour-firm.ru,horvatia-tour.ru,snow-tour.ru,excursions.tour-firm.ru,health.tour-firm.ru,beach-tours.ru

2012: доработка портала по продаже бизнеса bizlider.ru и pro.bizlider.ru (разработка в 2003 году на .NET 2.0) - .NET 4.0 + MS SQL Server 2008 + ajax + jquery + XML + XSLT

2008: создание игрового сервера на .NET (C#). Многопоточность, ведение учета игроков, счетов, алгоритмы для шахмат, шашек, покера, клиенты на FLASH.

2008-2010: проектирование и разработка системы настраиваемых соц. сетей maranapa

Суть - аналог http://www.ning.com/, на тот момент перспективный проект, был сделан отличный стартап, но потом концептуальный разворот от маркетологов, фактически в сторону портала отдыха от конструктора для соц. сетей.

Также родные фреймворки .NET 3.5 C#, СУБД MS SQL Server 2005, ajax, jquery, веб-сервисы

2002-2008: разработка и внедрение программ для ПФР (Delphi 7.0, XML+XSLT, протоколы обмена данными с госорганами, электронная подпись документов)

*все программы рабочие - есть на mospf.ru, весь код могу показать на моей машине

2006: разработка ИС для букмекерских контор, в т.ч. для аппаратов приема ставок - клиенты для аппаратов приема и пунктов приема Delphi 7.0 + XML + XSLT, все сервера на .NET 3.0 + MS SQL Server 2005 + SSL + XML выдача. Система "Электронный букмекер".

2004-2005: www.spoline.ru - проектирование системы поиска пакетных туров - система аггрегации из разных источников данных. Сервер .NET 2.0 C# + MS SQL Server 2000, web клиенты ajax, программы для менеджеров и диспетчеров на Delphi 7.

2004: http://www.allworldexpo.ru/ - сбор и систематизация информации по мировым выставкам (Delphi 7.0, PostgreSQL, PHP)

2002-н.в.: ООО Партнер Софт - проектирование и разработка программ для ПФР России, участие в организации компании ООО Партнер Софт, в дальнейшем ООО Партнер ПФ. Создание и управление студией программирования и дизайна ПартнерЛайн (на базе ООО Партнер Софт, с 2013 ООО Партнер ПФ), программирование и/или руководство разработкой "под ключ" мелких и средних сайтов по туризму, интернет-магазины и т.д.

2001-2002: 1С, программист, создание java ядра для 1С Репетитор, в т.ч. участие в проектировании информационных моделей для составителей курсов (Delphi 7.0 + объекты браузера IE + java + javascript, вся информация в XML + форматирование XSLT, объект webbrowser был доработан в 1С для взаимодействия javascript

1999-2002: преподаватель, преподавание программирования и работы с математическими пакетами школьникам и студентам, разработка небольших программ, написание дипломов на заказ.