Есть существующий сайт, необходимо изменить его верстку в соотстветсии с макетами в Figma. Измененить нужно страницы – 3 сложные страницы (Главная, Каталог, Карточка товара) + 8 информационных страниц (простые страницы – о магазине, и прочее) ...
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Здравствуйте. Задача: На сайте битрикс+аспро делаем структуру каталога и информационных разделов как на сайте vuz24, используя максимально близкий функционал, при этом не использовать кастомизации в коде компонентов и шаблонов на данном этапе. По сути надо поэтапно сделать ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
дравствуйте. Нужно написать код который будет интегрироваться с блоком тильды и фиксировать ответы проходящего тестирования. Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/15ecRiPAz9hiRvtfGbpwEPfNpHdYZii2zQk03HQL98IE/edit Пример блока, по нажатию на кнопку должен открываться один из тестов: За каждый ответ (да или нет) человеку начисляется 1 балл. После прохождения ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
1) сделать форму отчета такого вида (скрин), чтобы данные автоматом собирались по API и без помощи рук. Получается у нас 1 форма отчета в датастудио гугл - 1 кабинет - 1 клиент. И нам нужно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
настроить pos terminal банковский для иностранного банка добрый день нужно настроить терминал под другой заграничный банк что нужно вам для настройки какие акаунты и тд ? банк находиться в дубае принадлежит мне, терминал купленый готов к ...Системное администрирование1 заявкаЗакрытгод назад
Ключевики, SSL сертификаты, добавить не большой функционал (кнопка и форма для заявке на сайте), заменить слайдер фото афишиВеб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
У нас есть небольшой агрегатор, сделанный на шаблоне [url=https://foraday.by/]https://foraday.by/[/url] Требуется специалист для правки шаблона Wordpress. 1. Сделать ЧПУ. Сейчас у нас както поиск работает отдельно от урлов ,хотим ,чтобы все было в едином виде, есть пример, по ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрытгод назад
Моя цель выкачать некоторые 3d модели с сайта http://maps3d.admsurgut.ru/map/ и загрузить их в блендер. На просторах интернета нашел способ как это сделать с гугл картами. Но главная проблема в том что импортер написан под гугл карты, а ...Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Перенести готовые сайт на ворд пресс, добавить фото, научить как самостоятельно в дельнейшем мы можем сами вносить изменения. [url=https://silofor.com/]https://silofor.com/[/url] Жду ваших вопросов. Предлагайте свою цену пожалуйста.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрытгод назад
мультисайт ocStore 2.1.0.2.1 1 Задача (основная): Нужен модуль доставки «Европочта» (https://evropochta.by/). Вижу это так: я создаю на основе обычного способа доставки свой, и нужно , что бы при выборе этого способа доставки у покупателя появлялась возможность ...Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Мы уже сделали часть интерфейсов, но предыдущий фронт не доделал свою работу (есть комментарии по 5 экранам). Сейчас ищу того, кто доделает - ТЗ с комментариями прилагаю. https://docs.google.com/document/d/1yAG53opUQuxP_axURef3SQnBHAiblFAO3opDnxbdFt8/edit полное ТЗ сервиса так же прикрепляюHTML-верстка6 заявокЗакрытгод назад
На данный момент работа компании ведётся в Битрикс.24. Согласование счетов и договоров на данный момент реализовано с помощью бизнес-процессов в Битрикс, однако работает разработанный инструмент неудовлетворительно и не выполняет всех задач. В связи с этим я ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день. Необходимы доработки сайта. Пожалуйста, ознакомьтесь с ТЗ. Всего 5 пунктов. Если все пункты понятны, напишите стоимость и сроки. Или можете написать какие пункты можете реализовать и сколько это будет стоить (ссылка на тз ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрытгод назад