дравствуйте. Нужно написать код который будет интегрироваться с блоком тильды и фиксировать ответы проходящего тестирования. Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/15ecRiPAz9hiRvtfGbpwEPfNpHdYZii2zQk03HQL98IE/edit Пример блока, по нажатию на кнопку должен открываться один из тестов: За каждый ответ (да или нет) человеку начисляется 1 балл. После прохождения ...