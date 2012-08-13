Ищу ответственного помощника, который будет заниматься администрированием нескольких web-сайтов. Работа - удаленная. Занятость в будние дни около 4 часов (зависит от ваших навыков). В какое время работать определяете вы сами. Необходимо будет выполнять конкретные задачи, которые я вам ...