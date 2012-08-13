Ищу девушку, которая внесет правки в сайт [url=http://xn--24-6kcaaeipjar1b7esb.xn--p1ai/]азбукадерева24.рф[/url] - изменить цены в прайсе - добавить новости - разместить акции Также, еще есть около 7 сайтов, по которым бывают регулярные задачи. Поэтому работа постоянная с занятостью 1-2 часа в день. Желательно постоянно быть ...
- $70Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $130
Ищу ответственного помощника, который будет заниматься администрированием нескольких web-сайтов. Работа - удаленная. Занятость в будние дни около 4 часов (зависит от ваших навыков). В какое время работать определяете вы сами. Необходимо будет выполнять конкретные задачи, которые я вам ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем дизайнера в интернет-магазин постельных принадлежностей, который аккуратно рисует баннеры. Какие работы придется выполнять: - баннеры, которые будут использоваться в нашем интернет-магазина - баннеры для рекламы на других сайтах - оформление е-мейл рассылок - печатная графика для оффлайна Мы ищем дизайнера ...Баннеры1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Ищу архитектора, который сделает поэтажный план и трехмерную модель для следующих объектов: - дома одноэтажные 5 шт. порядка 35м.кв. - дома одноэтажные 5 шт. порядка 50м.кв. . - дом двухэтажный 1 шт порядка ...Интерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен копирайтер, который будет писать тексты для интернет-магазина постельных принадлежностей (подушки, одеяла, постельное белье) Сперва, нужно наполнить интернет-магазин текстами в категориях, на страницах товаов. Затем в разделы "главная", "о нас", "скидки" и т.д. В будущем, ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Интернет-магазин создается на базе розничного магазина постельного белья в Новосибирске. В целом, функционал магазина будет типичным, кроме нескольких моментов, опишу самые сложные из них: • Интеграция с 1С • Комбинации товаров (товары одного наименования, но разного размера и цвета ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт11 лет назад