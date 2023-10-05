Редизайн сайту маркетинговоі компаніі

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка10 просмотров
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Потрібно зробити редизайн сайту маркетингової компанії в більш модерному ключі і з застосуванням іконок гласморфізму, сайт лендінг пейдж

3 месяца назад
Cappuccina
Ольга 
36 летУкраина
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
maxim_novitskiy
Максим 
17 летУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
6 часов назад
3 месяца назад
$15
6 дней
Максим - класний веб-дизайнер! Все було виконано чисто. Чудовий підбір кольорів, розмір шрифтів тощо - усе відмінно! Була рада працювати з Вами і спілкуватися на позитивній ноті. Робота чудова! Раджу звернутися всім?
Ольго, працюючи над цим проєктом, я відчув, що це було не просто завдання, а справжня творча пригода. Прекрасна тема! Був радий працювати з Вами) Усю оплату було отримано вчасно, без затримок. Вдячний за добре спілкування) Чудовий замовник, яку тільки варто пошукати!
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