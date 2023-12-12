Вертска 3-х версий сайта, с figma

HTML-версткаОткрыт35 заявок210 просмотров
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Доброго времени суток! в figma, есть 3 готовых дизайна сайта, необходимо их вытащить в html, чтобы можно было загрузить на ftp

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