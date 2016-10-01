Доработка модуля "Киоск" для ИМ на "Битрикс" 12

Сайт: newdweri.ru Внедрить [url=http://www.presto-changeo.com/ru/prestashop-attribute-modules/34-prestashop-attribute-wizard-pro-module.html]модуль[/url] в текущий шаблон+разработать калькулятор (см.вложение) с возможностью добавления товаров в корзину.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дорогие специалисты, знакомые с "Битрикс" версии 12 и модулем "Киоск". Если вы ещё не зыбыли, как выглядит legacy-софт, у нас есть интересная задача.
При подключении сайта в CRM Битрикс-24 товары синхронизируются не все, т.к. не совпадает ID
ID товара в Киоске и CRM не совпадают, поэтому мы добавляем в Киоск для каждого товара ID из CRM. Но это не всегда срабатывает.
Подробности, переписка:
Нужно передавать товар товаром, а не комментарием.
Для товара необходимо передавать поля:
- Название
- Код товара
- Производитель
- Артикул
- Наличие
- Цена
- Количество в заказе
- URL карточки товара на сайте
Для заказа в целом, передавать ещё:
- Общую сумму
- Все данные из формы заказа: https://yadi.sk/i/QmcBwB8vvmvB3
По внесению товаров, переменные:
$arItem["FIELDS"]["NAME"] Название товара
$arItem["FIELDS"]["ID"] id товара
$arItem["MIN_PRICE"] цена товара
$arItem["COUNT"] кол-во товара в заказе
$arItem["PROPERTIES"] свойства товара ( в корзине из этого массива вычисляется $kod_tovar
Корзину доделал для товаров.
Но id товаров не совпадают, поэтому товары добавляет те которые совпадают.
Например:
Амортизатор задний Газель NEXT A21R23.2915004 номер с корзины 19599, в битриксе такого нет.
Амортизатор передний Газель NEXT А21R23.2905004 номер 19600 в битриксе это Антифриз зеленый ZALMER G11 3кг ZR3500
Битрикс не дает добавить доп. параметры в товары в лиде. Там только передается id товара, цена товара, кол-во товара в заказе
Остальные параметры нужно выгружать в сам товар в битриксе как выгружали все описания.
Могу добавить доп. информацию о товаре в комментарий лида, туда можно.
Амортизатор задний Газель NEXT A21R23.2915004 номер с корзины 19599, в битриксе такого нет.
На сайте http://detali15.ru/katalog/detail.php?ID=19599
В CRM https://detali15.bitrix24.ru/crm/product/show/26504/?list_section_id=
В корзине будет переменная id с битрикс24
Её предоставили:
Но она не совпадает с нужным id товара. Сам товар может и есть в битрикс24, но корзина киоска отдает не правильный id.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $200
Верстка и прикрутить к opencartЗакрыт7 лет назад
Основная информация Цель: экспорт товара с текущего сайта [url=http://tetradok.net/]http://tetradok.net[/url] на новый сайт (на CMS OpenCart). Просьба дать оценку по стоимости и срокам.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго, уважаемые вебмастера! Проблема1: Нужно поправить цены на сайте: в связи с деноминацией нужно отображать цены в 10000 раз меньшие. На примере http://keramicheskaya-plitka.by/novye-kollektsii-2014/plitka-dlya-vannoj-1/abisso/abisso-abisso-navy-lappato-rekt-448-kh-448-9006-detail.html сейчас формат цены: 845.600 руб нужно: 84 руб. 56 коп. т.е. цена делиться на 10000, все что ...Завершен7 лет назад
Нужен специалист который хорошо разбирается с движком Webasyst Shop-Script. 1. Надо отключить мобильную версию (нужно сделать так, чтоб на мобильных также отображалось как и на компьютере (на некоторых мобильных сейчас нормально показывается как например samsung S2, а вот ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Всем привет. Необходимо доработать интернет магазин. ТЗ скину кандидатам и ссылку на сайт. Начать нужно в ближайшее время. Исполнитель нужен ответственный и адекватный. Работа до полного утверждения и запуска магазина на хостинге. Просьба, не отписываться ...Закрытнет даты
Нужен специалист который хорошо разбирается с движком Webasyst Shop-Script. 1. Надо отключить мобильную версию (нужно сделать так, чтоб на мобильных также отображалось как и на компьютере (на некоторых мобильных сейчас нормально показывается как например samsung S2, а вот ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день друзья! Есть сайт с Envato - http://arhimaster.md/1 Есть ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1lH3f2OoSi6eJhUfCFG0QmPK_UKCL2Ao0TASvOW7aN1o/edit?usp=sharing Если Вам интересна данная работа, присылайте пожалуйста ваши оценки по стоимости и срокам.Чтобы не тратить наше и Ваше время, новичкам и "немного разбирающимся" просьба заявки ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать не сложный магазин, скорее всего на базе Easyii CMS ( так как там уже безово есть то что надо, но открыты к другим решениям на Yii2) Функционал - каталог + отдельно продукт + заказ через попап (в Easyii CMS бросает на отдельную ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
Рассмотрю создание интернет-магазина. Функционал: - Интернет-магазин для мелкооптовой торговли. - Покупатели 80-90% организации/ИП, 10-20% частные лица. - Интеграция с 1С. - Большая номенклатура товара. - Ведение бонусной системы по клиентам. - Общение с каждым клиентов через админку - ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт7 лет назад