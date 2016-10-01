Доработка модуля "Киоск" для ИМ на "Битрикс" 12

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Дорогие специалисты, знакомые с "Битрикс" версии 12 и модулем "Киоск". Если вы ещё не зыбыли, как выглядит legacy-софт, у нас есть интересная задача.

При подключении сайта в CRM Битрикс-24 товары синхронизируются не все, т.к. не совпадает ID

ID товара в Киоске и CRM не совпадают, поэтому мы добавляем в Киоск для каждого товара ID из CRM. Но это не всегда срабатывает.

Подробности, переписка:

Нужно передавать товар товаром, а не комментарием.

Для товара необходимо передавать поля:

- Название

- Код товара

- Производитель 

- Артикул

- Наличие

- Цена

- Количество в заказе

- URL карточки товара на сайте

Для заказа в целом, передавать ещё:

- Общую сумму

- Все данные из формы заказа: https://yadi.sk/i/QmcBwB8vvmvB3

По внесению товаров, переменные:

$arItem["FIELDS"]["NAME"] Название товара

$arItem["FIELDS"]["ID"] id товара

$arItem["MIN_PRICE"] цена товара

$arItem["COUNT"] кол-во товара в заказе

$arItem["PROPERTIES"] свойства товара ( в корзине из этого массива вычисляется $kod_tovar

Корзину доделал для товаров.

Но id товаров не совпадают, поэтому товары добавляет те которые совпадают.

Например:

 Амортизатор задний Газель NEXT A21R23.2915004 номер с корзины 19599, в битриксе такого нет.

Амортизатор передний Газель NEXT А21R23.2905004 номер 19600 в битриксе это Антифриз зеленый ZALMER G11 3кг ZR3500

Битрикс не дает добавить доп. параметры в товары в лиде. Там только передается id товара, цена товара, кол-во товара в заказе

Остальные параметры нужно выгружать в сам товар в битриксе как выгружали все описания.

Могу добавить доп. информацию о товаре в комментарий лида, туда можно.

 Амортизатор задний Газель NEXT A21R23.2915004 номер с корзины 19599, в битриксе такого нет.

На сайте http://detali15.ru/katalog/detail.php?ID=19599

В CRM https://detali15.bitrix24.ru/crm/product/show/26504/?list_section_id=

В корзине будет переменная id с битрикс24

Её предоставили:

Но она не совпадает с нужным id товара. Сам товар может и есть в битрикс24, но корзина киоска отдает не правильный id.

7 лет назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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