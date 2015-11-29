Изменение стандартного шаблона ИМ на движке InSales

Необходимо внести изменения в стандартный шаблон магазина на движке InSales.

Исходный шаблон http://tenderness-theme.myinsales.ru/

ТЗ в приложении. Пунктов кажется много, но в реальности много задач типа "Изменить размер шрифта" и т.п.

Всё чётко расписано, понятно что делать. Если какие-то пункты покажутся двусмысленными, то всё оперативно проясним.

Предположительное время внесения изменений - максимум 3 дня. Если вы считаете, что можно быстрее или наоборот нужно больше времени, то пишите об этом.

В предложении просьба прислать примеры ваших работ, связанных с изменение шаблонов на данной платформе.

Стоимость обсуждает и не является единственным критерием выбора исполнителя. Но только, пожалуйста, будьте в плане стоимости работ адекватными. Посмотрите, сколько стоят у инсэйлз их шаблоны (http://www.insales.ru/collection/themes), чтобы понимать порядок цен на внесение изменений в шаблон))

Начало работ планируется в ПН. Окончание, включая тестирование и внесение повторных корректировок, если что-то не будет работать, - в среду в конце дня. Это идеальный вариант. Если не получается в эти дни, пишите, когда сможете.

Жду ваших предложений.

С уважением, Георгий.