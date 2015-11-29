Изменение стандартного шаблона ИМ на движке InSales

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка264 просмотра
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Необходимо внести изменения в стандартный шаблон магазина на движке InSales.

Исходный шаблон http://tenderness-theme.myinsales.ru/

ТЗ в приложении. Пунктов кажется много, но в реальности много задач типа "Изменить размер шрифта" и т.п.

Всё чётко расписано, понятно что делать. Если какие-то пункты покажутся двусмысленными, то всё оперативно проясним.

Предположительное время внесения изменений - максимум 3 дня. Если вы считаете, что можно быстрее или наоборот нужно больше времени, то пишите об этом.

В предложении просьба прислать примеры ваших работ, связанных с изменение шаблонов на данной платформе.

Стоимость обсуждает и не является единственным критерием выбора исполнителя. Но только, пожалуйста, будьте в плане стоимости работ адекватными. Посмотрите, сколько стоят у инсэйлз их шаблоны (http://www.insales.ru/collection/themes), чтобы понимать порядок цен на внесение изменений в шаблон))

Начало работ планируется в ПН. Окончание, включая тестирование и внесение повторных корректировок, если что-то не будет работать, - в среду в конце дня. Это идеальный вариант. Если не получается в эти дни, пишите, когда сможете.

Жду ваших предложений.

С уважением, Георгий.

8 лет назад
Mega4ell
Георгий 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Fayst
Артур 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Артур, большое спасибо за выполненную работу! Уже при отклике на проект внимательно ознакомился с ТЗ и сразу разговор сложился конструктивно и по делу. Все задачи по ТЗ выполнил точно в срок. Во время работы возник ряд технических сложностей с реализацией некоторых пунктов. И, возможно, другой бы исполнитель потребовал пересмотреть стоимость работ, но не в случае с этим исполнителем: о сумме договорились и никаких изменений не было, хотя объём работ увеличился по сравнению с запланированным. Помимо ТЗ помог решить некоторые возникшие уже о время работы запросы, за что отдельное спасибо. Однозначно рекомендую. Со своей стороны буду обращаться ещё.
Очень понравилось работать с заказчиком. ТЗ четкое и подробное, связь круглые сутки, оплата сразу же в момент утверждения заказа. Очень советую для работы!
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