Изменение стандартного шаблона ИМ на движке InSales

Добрый день, нужен спец по openCart! Есть купленый на темфоресте шаблон, его нужно установить на уже готовый рабочий магазин! + немного подкорректировать и немного подверстать карточку товара и там по мелочи дам готовый шаб и psd файлы. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести изменения в стандартный шаблон магазина на движке InSales.
Исходный шаблон http://tenderness-theme.myinsales.ru/
ТЗ в приложении. Пунктов кажется много, но в реальности много задач типа "Изменить размер шрифта" и т.п.
Всё чётко расписано, понятно что делать. Если какие-то пункты покажутся двусмысленными, то всё оперативно проясним.
Предположительное время внесения изменений - максимум 3 дня. Если вы считаете, что можно быстрее или наоборот нужно больше времени, то пишите об этом.
В предложении просьба прислать примеры ваших работ, связанных с изменение шаблонов на данной платформе.
Стоимость обсуждает и не является единственным критерием выбора исполнителя. Но только, пожалуйста, будьте в плане стоимости работ адекватными. Посмотрите, сколько стоят у инсэйлз их шаблоны (http://www.insales.ru/collection/themes), чтобы понимать порядок цен на внесение изменений в шаблон))
Начало работ планируется в ПН. Окончание, включая тестирование и внесение повторных корректировок, если что-то не будет работать, - в среду в конце дня. Это идеальный вариант. Если не получается в эти дни, пишите, когда сможете.
Жду ваших предложений.
С уважением, Георгий.
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