Доработка карточки товара OpenCart

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Нужен програмист в доработке карточки товара или написания модуля по образцу или подобию как здесь https://postel-dlya-sborki.ru/index.php?route=cons...Мой сайт bit.moka.com.ua по продаже комплектов постельного белья от

производителя и клент может выбрать, а точнее собрать комплект из так

называемого разнобоя а именно:- наволочки (3 размера)- простыни (10 размеров)- пододеяльников (4 размеров)можно конечно сделать и через стандартные опции но нужно что-бы опция была как отдельный товар.

OpenCart
8 лет назад
malkush
46 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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