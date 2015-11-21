Доработка карточки товара OpenCart

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называемого разнобоя а именно:- наволочки (3 размера)- простыни (10 размеров)- пододеяльников (4 размеров)можно конечно сделать и через стандартные опции но нужно что-бы опция была как отдельный товар.