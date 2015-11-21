Доработка карточки товара OpenCart

Необходимо доработать проект интернет-магазина [url=http://www.floshka.ru/]www.floshka.ru[/url] под управлением 1С-Битрикс. Список работ: 1. SEO оптимизация (внутренняя); 2. Настройка индексации в поисковиках и верное выведение информации; 3. Настройка вебмастера; 4. Настроить грамотно сервер под систему (систему тоже если понадобится), в данный момент есть ошибки; 5. Стилизовать ...
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производителя и клент может выбрать, а точнее собрать комплект из так
называемого разнобоя а именно:- наволочки (3 размера)- простыни (10 размеров)- пододеяльников (4 размеров)можно конечно сделать и через стандартные опции но нужно что-бы опция была как отдельный товар.
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