Создать интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок190 просмотров
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Необходимо создать интернет-магазин на уже функционирующем  сайте. сайт на joomla 3.4.

Предлагайте свои цены и сроки.

Интернет магазин цифровых ключей к играм. Все карточки товаров, цены и т.д. формируются и обновляются от поставщиков через подключение к их API.

Сделать интернет магазин, настроить подключение к API.

Как происходит продажа товара: покупатель приходит в магазин, начинает оформлять заказ с регистрацией или без. выбирает форму оплаты, оплачивает. после оплаты к поставщикам от магазина идет запрос на ключ к игре. поставщики высылают на ключ почту клиента.

Что должен уметь магазин:

Оформление заказа с регистрацией и без. Покупка без регистрации - (только указание почты куда придет ключ).

Личный кабинет

Корзину товаров

Способы оплаты

Возможность регистрации через соц сети

и т.д.

Оплата:

С юридическими лицами - заключение договора при личной встрече (Москва, Тула). С физическими лицами - оплата по результатам.

8 лет назад
TolokovAV
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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