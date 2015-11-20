Необходимо создать интернет-магазин на уже функционирующем сайте. сайт на joomla 3.4.

Предлагайте свои цены и сроки.

Интернет магазин цифровых ключей к играм. Все карточки товаров, цены и т.д. формируются и обновляются от поставщиков через подключение к их API.

Сделать интернет магазин, настроить подключение к API.

Как происходит продажа товара: покупатель приходит в магазин, начинает оформлять заказ с регистрацией или без. выбирает форму оплаты, оплачивает. после оплаты к поставщикам от магазина идет запрос на ключ к игре. поставщики высылают на ключ почту клиента.

Что должен уметь магазин:

Оформление заказа с регистрацией и без. Покупка без регистрации - (только указание почты куда придет ключ).

Личный кабинет

Корзину товаров

Способы оплаты

Возможность регистрации через соц сети

и т.д.

Оплата:

С юридическими лицами - заключение договора при личной встрече (Москва, Тула). С физическими лицами - оплата по результатам.