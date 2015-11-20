1. На главной настроить отображение только тех, товаров, которые есть в наличии 2. Корзина/оформление заказа: изменить инфо о стоимости доставки, исправить текст 3. Настроить сортировку по умолчанию "по наличию" 4. Изменить текст в письме о скидке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать интернет-магазин на уже функционирующем сайте. сайт на joomla 3.4.
Предлагайте свои цены и сроки.
Интернет магазин цифровых ключей к играм. Все карточки товаров, цены и т.д. формируются и обновляются от поставщиков через подключение к их API.
Сделать интернет магазин, настроить подключение к API.
Как происходит продажа товара: покупатель приходит в магазин, начинает оформлять заказ с регистрацией или без. выбирает форму оплаты, оплачивает. после оплаты к поставщикам от магазина идет запрос на ключ к игре. поставщики высылают на ключ почту клиента.
Что должен уметь магазин:
Оформление заказа с регистрацией и без. Покупка без регистрации - (только указание почты куда придет ключ).
Личный кабинет
Корзину товаров
Способы оплаты
Возможность регистрации через соц сети
и т.д.
Оплата:
С юридическими лицами - заключение договора при личной встрече (Москва, Тула). С физическими лицами - оплата по результатам.
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