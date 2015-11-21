Доработки сайта на Prestashop

Существует сайт на Prestashop.

Необходимо, что бы система заказов была такой:

1. Пользователь добавил товар в корзину, нажимает на ней. Открывает страница "Выбор" на который он может видеть товары, добавленные в корзину, с указанием количества и цены. Может ввести промокод. Видит стоимость доставки, расчет которой происходит на основе стоимости заказа. Есть кнопки перехода на следующую страницу заказа или возврата к покупкам. (данный функционал есть из коробки он должен остаться)

2. Пользователь находится на странице "Выбор" нажимает на кнопку далее. Открывает новая страница "Заказ", на которой пользователь может указать свое имя, телефон, способ доставки, способ оплаты, адрес доставки, комментарий к заказу, email. Так же имеется чекбокс "подписаться на новости", который активирован по умолчанию. Есть чекбокс "стать зарегистрированным клиентом", при его активации добавляется поле пароль. Поля имя, телефон, email являются обязательными. Кнопка "Оформить". Кнопка возврата к предыдущему пункту. Способ доставки и способ оплаты заполняются исходя из данных prestashop

3. Пользователь находится на странице "Заказ", и нажимает на кнопку "Оформить". Пользователь переходит на страницу "Спасибо за заказ". В системе prestashop появляется новый заказ, пользователю и администратору отправляются e-mail. Корзина очищается.

Данный плагин должен быть выполнен с максимально минимальными изменениями ядра prestashop. Обязательно наличие инструкции по установке.

Техническое задание возможно корректировать (по согласованию) исходя из существующих в системе Prestashop ограничений.

Жду указания стоимости и сроков выполнения.