Подключение кода gdeslon в webasyst

Необходимо сделать интеграцию системы ГдеСлон с магазином на webasyst ( подробности ниже, из админки gdeslon), также менеджеры могут дать более подробные ответы на вопросы.

Описание

Система учитывает пользователей перешедших по ссылке партнера, продвигающего товар Вашей площадки, а также регистрирует когда такой пользователь производит покупку.

Учет потенциального клиента

Для того, чтобы отследить потенциального клиента во время его нахождения на сайте Вашей площадки, необходимо разместить в коде страницы ссылку на наш скрипт. Ссылка должна размещаться на всех страницах Вашего сайта.

Учет успешной конвертации потенциального клиента

Для того, чтобы учесть факт успешной конвертации потенциального клиента, следующий скрипт необходимо разместить на странице, отображаемой после того, как посетитель совершил заказ. Например странице с благодарностью за покупку. Для точного определения размера комиссии необходимо указать артикулы товаров, которые были в обработанном заказе и цены, по которым они были проданы. Для этого артикулы и цены товаров указываются через запятую в переменной codes.

где

ТОВАР1:ЦЕНА1,ТОВАР2:ЦЕНА2,ТОВАР3:ЦЕНА3 - в параметр codes записываются артикулы и цены товаров, купленных посетителем (это нужно чтобы определить, действительно ли Вам нужно платить комиссию). Артикулы записываются через запятую (например "123:3200,456:500,789:1300" - три разных товара - один с артикулом 123, проданный за 3200 руб, второй - 456 за 500 руб, третий - 789 за 1300 руб). Если один и тот же товар куплен не в единственном числе - зачит артикул должен быть повторен такое же количество раз. (например "123:3200,123:3200,123:3200" если куплено 3 товара с артикулом 123)

ЗАКАЗ - в параметр order_id записывается идентификатор заказа в Вашей системе. С помощью этого идентификатора Вы потом сможете отложить или отменить заказ в случае неопределенности с оплатой или возврата. Подробнее о работе с заказами читайте здесь

ВАШ НОМЕР - в параметр merchant_id записывается Ваш личный номер в системе "Где Слон?". У Вас этот номер - 23071

Цены на ваши товары есть у нас в базе, но мы просим Вас указывать эту информацию при вызове трекинг кода по следующим причинам:

Цена может измениться из-за скидок, спецпредложений, акций

Из-за ошибок в выгрузке или рассинхронизации по времени товара с таким артикулом может не оказаться в нашей базе.

Если в заказе было несколько одинаковых товаров, то их артикулы должны повторяться и схема кода должна выглядеть следующим образом:

Купили два товара с артикулом "товар1" и один товар с артикулом "товар2"

В случае "заказа в 1 клик" все можно сделать с помощью того, же трекинг кода. Обратитесь к своему программисту, или спросите Вашего менеджера - он поможет.