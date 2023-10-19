Создание интернет-магазина запчастей

Здравствуйте! Необходимо разработать интернет-магазин запчастей для авто. ТЗ, примерно, следующее:

У магазина должна быть админка для управления товарами. Нужна синхронизация с 1С остатков.

Требуется подтягивать цены конкурентов с сайта Emex.ru по артикулу товара и отображать в админке для менеджера. Также требуется уведомление по почте списком наших товаров по которым цены конкурентов ниже наших на 10%. Менеджер будет самостоятельно принимать решение о корректировке цены в нашем магазине.