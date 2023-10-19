Создание интернет-магазина запчастей

Выполняется разработка интернет-магазина на Битрикс с интеграцией системы управления рестораном FastOperator. На сайте нужно настроить всё, что не относится к интеграции FastOperator. Общее ТЗ на программирование (включая макеты вёрстки): https://docs.google.com/document/d/1Fjr8zwaQJpRwK8wweDLrVLek4-RZiT_pQacGgrQP6hs/ (файл "ProХинкали ...
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Здравствуйте! Необходимо разработать интернет-магазин запчастей для авто. ТЗ, примерно, следующее:
У магазина должна быть админка для управления товарами. Нужна синхронизация с 1С остатков.
Требуется подтягивать цены конкурентов с сайта Emex.ru по артикулу товара и отображать в админке для менеджера. Также требуется уведомление по почте списком наших товаров по которым цены конкурентов ниже наших на 10%. Менеджер будет самостоятельно принимать решение о корректировке цены в нашем магазине.
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