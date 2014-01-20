Требуется программист/верстальщик либо в паре: программист + верстальщик для поддержания сайта на Opencart 1.5.1.3Требования: Опыт работы от 2 летЗнание PHP, MySQL, JavaScriptHTML5, CSS, SCSS, знание адаптивной версткиОпыт системной сборки GulpОпыт работы с GitУсловия работы:УдаленноОбязанности:Установка модулейРазработка ...
Верстка и настройка интернет-магазина на opencart
Добрый день!
Необходим интернет-магазин на opencart. Техзадание вложено, плюс макеты (главной, странницы каталога, карточки товара, корзина). Исходник макета будет предоставлен в psd.
Возможно внесение корректировок в тз на основании взаимной договоренности :)
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