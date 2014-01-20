Верстка и настройка интернет-магазина на opencart

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка115 просмотров

Добрый день!

Необходим интернет-магазин на opencart. Техзадание вложено, плюс макеты (главной, странницы каталога, карточки товара, корзина). Исходник макета будет предоставлен в psd.

Возможно внесение корректировок в тз на основании взаимной договоренности :)

Opencart
11 лет назад
Nattnett
Наталия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$300
12 дней
Прежде чем приступить к верстке и настройке интернет-магазина посоветовал как можно улучшить юзабилити сайта. Приятно, когда исполнитель не только выполняет четко по тз, а заинтересован в качестве результата и вносит предложения по улучшению сайта на стадии проговаривания работ, а не постфактум. С Владимиром очень приятно работать. Очень рада сотрудничеству! Спасибо!
В результате совместной работы получился довольно качественный магазинчик. Спасибо за работу и оплату.

Заявки фрилансеров

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад