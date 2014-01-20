Верстка и настройка интернет-магазина на opencart

Прежде чем приступить к верстке и настройке интернет-магазина посоветовал как можно улучшить юзабилити сайта. Приятно, когда исполнитель не только выполняет четко по тз, а заинтересован в качестве результата и вносит предложения по улучшению сайта на стадии проговаривания работ, а не постфактум. С Владимиром очень приятно работать. Очень рада сотрудничеству! Спасибо!