Дизайн мобильного приложения

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Завершен1 заявка169 просмотров

Добрый вечер! Мне нужно разработать дизайн приложения, тренирующего у пользователя способность вычислять в уме. У меня есть список требований к приложению и черно-белая компоновка элементов на экране (это лишь ориентир. В целом я, конечно, полагаюсь на Вас в т.ч. как на UX дизайнера). Так же могу дать референсы того, в каком стиле я бы хотел видеть готовый результат. Дизайн нужен и под android, и под iOS, но желательно сделать дизайн так, чтобы дизайны под платформы совпадали как можно сильнее, т.к. делаться всё будет на кросс-платформе. В приложении будет плюс-минус 11 экранов.

Вам интересен такой заказ? Сколько это может стоить?

AndroidiOS
5 лет назад
Malarg
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$220
6 дней
Быстрее установленного срока выполнил заказ. Сделал всё точно по ТЗ в том дизайне как и просил, проявил креатив во время выполнения. Однозначно буду работать и дальше с ним
Отлично поработали, четкое Тз и всегда на связи, однозначно рекомендую как надежного и хорошего заказчика))Спасибо за сотрудничество, буду всегда рад помочь в реализации любого проекта))

Заявки фрилансеров

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад