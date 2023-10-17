Нужна программа для поиска личного токена и личный софт (игра)

Есть игра Standoff 2, думаю знаете, собственно на каждую игру есть свои софты(читы), что бы зайти на свой аккаунт с читом, вход был через токен, раньше токен искали через "PacketCapture" теперь когда ищешь токен, он зашифрован, нужна программа для поиска токена и личный софт, что бы с помощью этого токена можно было зайти в любой аккаунт, токен работает 24 часа, потом меняется. (На каждый аккаунт разные токены)



Все программы для поиска токена только с рут правами, нужно без!!!