Сделать красивый баннер

$30
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Сделать красивый баннер

2 месяца назад
NemoiKiller
Миллер 
26 летРоссия
7 месяцев в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
serezhenka95
28 летРоссия
год в сервисе
Был
12 часов назад
2 месяца назад
$30
1 день
RUB
Качественно сделал баннер!
хороший заказчик , приятно работать !