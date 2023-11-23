Створити лендінг по шаблону

$10
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок176 просмотров
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потрібно створит односторінковий лендінг по шаблону, на ньому має бути товар,лічильник часу,поле для додавання відгуків ну і таке інше
короче щоб виглядав гарно)

месяц назад
guest_1700940521030
месяц в сервисе
Был
месяц назад