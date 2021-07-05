Необходимо добавить кнопки для отправки сообщений между покупателями и продавцами на сайте Wordpress. Включает добавление кнопки "Написать продавцу" на странице профиля и кнопку "Написать покупателю" в разделе "Мои продажи" и "Детали заказа". Все изменения должны быть интегрированы с плагинами WP-Recall, Woocommerce и WCFM-Marketplace. Подробности на скриншотах.
Натяжка верстки интернет-магазина на любой движок
Приветствую
Интересует натяжка готовой верстки на один из популярных движков. Ждем ваших предложений.
Верстка:
https://docs.google.com/document/d/1GzlFP7IWeYizCFK9bbxUutb4A5vWSUfbnGagu6Qg4ok/edit?usp=sharing
А также ТЗ, где описан неочевидный функционал:
https://docs.google.com/document/d/1lkqtqGnb7YkDWribv4eMfVRr69Qia1t2TQsZg7jrADQ/edit?usp=sharing
Вы можете вносить предложения в ТЗ на этапе обсуждения
Пожалуйста, укажите в ставке:
сроки, стоимость, подходящий движок и почему, ваше портфолио
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется реализовать обновление административной части сайта на Битриксе. Создать блок для отображения списка товаров, сохранённых при изменении статуса заказа на "Передан в ТК" и "Передан курьерской службе". Добавить пометки для сравнения товаров из заказа с сохранёнными. Дата сдачи - 8 июля.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Требуется помощь в добавлении слайдера с аккордеоном на сайт, созданный на WordPress с использованием Elementor. Слайдер должен быть легко редактируемым в дальнейшем. Образец можно посмотреть на сайте Todoist.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо исправить ошибки на сайте OpenCart: устранить проблему с заполнением поля номера телефона при оформлении заказа и восстановить отправку заявок на почту администратора. Задача требует внимательного подхода к выявлению и устранению ошибок в системе.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать модуль для PrestaShop 1.7+ с новым способом оплаты "Кредит от АльфаБанка". Модуль должен добавлять отдельный способ оплаты и выводить дополнительные поля для ввода данных клиента, таких как номер паспорта. Также необходимо предусмотреть выбор периода кредита на 3, 6 или 12 месяцев. Опционально — отправка данных в банк.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется доработка сайта ankara.su на платформе Wordpress. Задачи включают обновление версии Wordpress, повышение скорости загрузки страниц, улучшение дизайна и добавление нового функционала согласно согласованному техническому заданию. Работа с платным шаблоном и плагинами JetElements от Crocoblock.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется внедрение дополнительного сервиса оплаты 'Долями' на сайте с уже установленным CloudPayments. Необходимо обеспечить возможность выбора между этими сервисами. Проект должен быть стилизован в общем стиле сайта и завершен до 06.07.21. Обязательно провести тестирование функционала с помощью тестовой транзакции.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Ищется разработчик Wordpress для доработки и создания нового функционала для сайта cho-kak.ru. Необходимо выполнять задачи по техническому заданию. Опыт разработки на Wordpress приветствуется.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад
Срочное исправление отправки форм на сайте с использованием FormLister в MODx Evolution. Появилась ошибка 'Не удалось отправить письмо' после замены кодов счетчиков Яндекс Метрики и добавления новых ресурсов и шаблона. Ожидается опыт решения подобных проблем.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо внести правки на сайте, созданном на платформе WordPress. Задача включает в себя изменения контента и настроек, что позволит улучшить функциональность и внешний вид сайта.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад