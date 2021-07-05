Натяжка верстки интернет-магазина на любой движок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок2344 просмотра

Приветствую

Интересует натяжка готовой верстки на один из популярных движков. Ждем ваших предложений.

Верстка:

https://docs.google.com/document/d/1GzlFP7IWeYizCFK9bbxUutb4A5vWSUfbnGagu6Qg4ok/edit?usp=sharing

А также ТЗ, где описан неочевидный функционал:

https://docs.google.com/document/d/1lkqtqGnb7YkDWribv4eMfVRr69Qia1t2TQsZg7jrADQ/edit?usp=sharing

Вы можете вносить предложения в ТЗ на этапе обсуждения

Пожалуйста, укажите в ставке:

сроки, стоимость, подходящий движок и почему, ваше портфолио

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kompanets
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