Необходимо добавить кнопки для отправки сообщений между покупателями и продавцами на сайте Wordpress. Включает добавление кнопки "Написать продавцу" на странице профиля и кнопку "Написать покупателю" в разделе "Мои продажи" и "Детали заказа". Все изменения должны быть интегрированы с плагинами WP-Recall, Woocommerce и WCFM-Marketplace. Подробности на скриншотах.