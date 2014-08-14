Перенести сайт производителя товаров на opencart

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка95 просмотров

Перенести сайт производителя товаров на opencart. Перенести дизайн, убрать возможность заказа.

Opencart
11 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$250
1 день
Алексей отлично справился с переносом сайта-каталога производителя вместе с дизайном на опенкарт.
Егор предоставил четко изложенную информацию по предстоящим работам, а также своевременно оплатил выполненную работу.

Заявки фрилансеров

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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