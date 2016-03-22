Перенос сайта на WordPress + SEO-продвижение

Имеется в наличии сайт-магазин (http://www.hazet-market.ru/). Требуется перенос сайта на платформу WordPress и SEO-оптимизация - создание семантического ядра, а также возможны дополнительно другие мероприятия по продвижению, которые вы могли бы предложить.

С вашей стороны хотелось бы услышать примерные расценки на проведение работ, а также сроки.