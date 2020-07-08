Привести в порядок сайт на WordPress

Добрый день.

Есть сайт, который нужно привести в порядок https://allurapart.kiev.ua/

На нём сейчаc часть важного функционала не работает(поиск, подключить оплаты, добавить аналитику), детали я расскажу если вам данная работа интересна.

Есть у вас сейчас время и желание заняться этой работой?