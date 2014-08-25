Сверстать шаблон на Друпал и настроить

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Завершен1 заявка125 просмотров

1. установить Друпал последний на русском, на тестовый домен, со всеми необходимыми модами примерно как на сайте что покажу, моды должны работать )

2. на него поставить сверстанный вами шаблон по моему макету и настроить

3. настроенный сайт перенести уже на нужный домен

Drupal
11 лет назад
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alekseyguriev
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$115
2 дня
Как всегда на отлично! спасибо!
Работаю с заказчиком не первый раз. Интересные проекты с достойной оплатой. Надеюсь на длительное взаимовыгодное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

alekseyguriev
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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