Сверстать шаблон на Друпал и настроить

1. установить Друпал последний на русском, на тестовый домен, со всеми необходимыми модами примерно как на сайте что покажу, моды должны работать )

2. на него поставить сверстанный вами шаблон по моему макету и настроить

3. настроенный сайт перенести уже на нужный домен