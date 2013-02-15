Установка и настройка модуля на сайте joomla 1.5

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок134 просмотра
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Всем привет!

есть сайт http://komputerovo.ru/

там вверху в центре есть ссылка "Вызвать бесплатного курьера"

если на нее нажать - всплывает окошко с формой обратной связи.

мне надо на сайте под joomla 1.5 сделать такое же.

пишите, пожалуйста цену.

Joomla
11 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Rasy
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Оличный исполнитель. все четко, быстро, грамотно. и при этом - все на позитиве! мне очень понравилось сотрудничество. рекомендую!
норм
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