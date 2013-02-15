Установка и настройка модуля на сайте joomla 1.5

Всем привет!

есть сайт http://komputerovo.ru/

там вверху в центре есть ссылка "Вызвать бесплатного курьера"

если на нее нажать - всплывает окошко с формой обратной связи.

мне надо на сайте под joomla 1.5 сделать такое же.

пишите, пожалуйста цену.