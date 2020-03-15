Внести изменения в верстку сайта на WordPress

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Системы управления (CMS)Завершен7 заявок238 просмотров
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ТЗ вышлю в ЛС

WordPress
4 года назад
liifii77
Андрей 
36 летОАЭ
4 года в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
fown
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$4
1 день
Отлично выполнил работу. Очень оперативно и согласно всем пожеланиям.
Отличный заказчик, точно поставленное ТЗ и приятное общение.