Восстановление функций Админ панели и аккаунтов пользователей Скрипт доски объявлений исходный код открыт. При передачи скрипта были выявлены следующие ошибки: ========================================================================== "АДМИН ПАНЕЛЬ" 1."РАССЫЛКА" (не работает полностью) Не приходит оповещение ...
Консультации по Apache
Консультация по настройке Apache сервера
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Исходные данные - сервер Centos (Elastix и Asterisk); - 7 компьютеров с Outlook; - почта на собственном домене (arshin.pro), припаркованная на Яндексе; - выделенный ip. Требуется: ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Установить и настроить Zimbra(локальная бесплатная почта с веб интерфейсом) на виртуалке в локальной сети. Создать и настроить учетные записи для корп почты. Настроить спам фильтрацию Также нужна установка и настройка ...Завершен11 лет назад
Необходимо заказать сервер и развернуть на нем сайт и админку. http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=36627&pr_code=z6kE3jSbnYztA9KlWlwRj8Cb702DWV Необходимо дальнейшее сопровождение в виде помощи в управлении админкой и небольших изменений на сайте.Системное администрирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно установить RoundCube (заменить в ISPmanager Pro - SquirellMail на RoundCube) Имеется: CentOS + ISPmanager ProСистемное администрирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Vds на debian. Был установлен и настроен pure-ftpd с авторизацией виртуальных пользователей puredb. Но не авторизовывает на фтп. Нужно устранить причину.Завершен11 лет назад
Необходимо заставить работать на VDS под управлением Ubuntu 12.04.3 связку Drupal 7 + Apache Solr 3.6.2 или вышеСистемное администрирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый миг! Задачи: 1. На сервере установлен вордпрес, при загрузке медиафайлов у миниатюрки проставляются права 777 и пользователь IUSR (правильно), а вот у оригинала почему то права ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Компьютерная помошьСистемное администрированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна помощь в настройке виртуального сервера, с объяснением что и почему делается. Общение голосом по скайпу.Завершен11 лет назад