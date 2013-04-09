Настройка серверов для движка KVS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка210 просмотров

Нужно настроить сервера под движок http://kernel-video-sharing.com/ . После установки вывести сервера хранения на отдельный сервер. Перед началом работы освободить сервера от существующих на них сайтах (вывести на отдельный впс).

Есть более детальный ТЗ.

12 лет назад
eddstep
Эдгар 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$300
1 день
Спасибо ребятам. Сделали все на совесть, терпеливо выполняли все тонкости для лучшей работы
Спасибо за отличную работу !

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад