Убрать небольшой косяк русификации, выкинуть ненужные графы, установить дополнительные модули.Подробно здесь: http://medservis.jimdo.com/
Настройка серверов для движка KVS
Нужно настроить сервера под движок http://kernel-video-sharing.com/ . После установки вывести сервера хранения на отдельный сервер. Перед началом работы освободить сервера от существующих на них сайтах (вывести на отдельный впс).
Есть более детальный ТЗ.
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