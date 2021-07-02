Перенос lxc контейнеров между серверами

Добрый день.

Есть сервер (IP1), который хочется освежить (взять другую железку), внутри 2 lxc виртуалки:

1. веб (IP2, IP3)

2. почта IP4 (первая виртуалка шлет через него письма, а также почта для домена)

Нужно:

1. Засетапить новый пустой сервер на дебиане под виртуализацию

2. Скопировать со старого контейнеры без длительного даунтайма

3. Настроить их и запустить (заменить внутри контейнеров в конфигах IP, например в nginx)

4. Проверить, что всё работает (у почты есть spf/dkim, например)

Записи в домене вместе обновим, наверное.

Хочу заняться этим проектом несколькими итерациями – надеюсь здесь сработаться с кем-то.

Потом будет продолжение, думаю.