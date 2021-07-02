Перенос lxc контейнеров между серверами

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки526 просмотров

Добрый день.

Есть сервер (IP1), который хочется освежить (взять другую железку), внутри 2 lxc виртуалки:

1. веб (IP2, IP3)

2. почта IP4 (первая виртуалка шлет через него письма, а также почта для домена)

Нужно:

1. Засетапить новый пустой сервер на дебиане под виртуализацию

2. Скопировать со старого контейнеры без длительного даунтайма

3. Настроить их и запустить (заменить внутри контейнеров в конфигах IP, например в nginx)

4. Проверить, что всё работает (у почты есть spf/dkim, например)

Записи в домене вместе обновим, наверное.

Хочу заняться этим проектом несколькими итерациями – надеюсь здесь сработаться с кем-то.

Потом будет продолжение, думаю.

Nginx
4 года назад
funkygodfather
Александр 
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livand-ua
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Бахтадзе
 
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livand-ua
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