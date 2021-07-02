Внедрение Zoho Crm

Требуется помощь в выборе выделенного сервера (VDS) для сайта на WordPress+WooCommerce с учетом текущих предложений от AdminVPS и дополнительных опций. Необходимо обоснование выбора тарифа, рекомендации по конфигурации и оптимизации. Обсуждение возможно в переписке или по Skype в течение 10-15 минут.