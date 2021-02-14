Ускорить сайт

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки343 просмотра
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Здравствуйте. Нужно ускорить сайт форум более 90 баллов в ПК версии и более 70 в мобильной. Проверка в гугл - https://developers.google.com/

3 года назад
SokolovAleks
Александр 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
33 отзыва