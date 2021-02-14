Восстановить аккаунт инстаграм.

Системное администрированиеЗакрытнет заявок811 просмотров
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Взломан аккаунт, в нем поменяли почту, телефон, адрес.

Сейчас восстановить пароль через код не могу, через техподдержку тоже.

Доступ к старой почте есть. 

Требуется откатить в аккаунте состояние до взлома, получить код и поставить новый пароль.

3 года назад
Helpery
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
2 года назад