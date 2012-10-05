Необходимо подготовить 1с торговлю для синхронизации с cms opencart, Варианты: выгрузка/загрузка через файлы XML или CSV, выгрузка/загрузка через БД. Предлагайте варианты решения и стоимость.
Нужно установить виртуальную АТС Asterisk (IP-PBX)
Нужно установить виртуальную АТС Asterisk на виртуальном VPS сервере (хостинге IP телефонии)
Предоставлю SIP аккаунт с многоканальным прямым номером.
Требуется установить переадресацию всех входящих звонков на сотовый номер.
Также нужно сделать записать всех входящих и исходящих звонков.
Кто готов взяться пишите цену и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходима разработка под ключ. Интересует разработка ПО для использования дополненной реальности на большой площади.Закрыт13 лет назад
Нужен специалист в reverse engineeringи ассемблере Из данного каталога сделать прайс лист для добавление в интернет магазин. http://autotechnics.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=80Закрыт13 лет назад
- $4000
Требуется программист с опытом работы для долгосрочного сотрудничества. Знание Delphi, C++, Assembler, знакомство со структурой PE файла. Работа заключается в модификации исходного кода программного обеспечения. Оплата в начале сотрудничества за ...Системное программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать след: При входящем звонке нужно сделать переадресацию помимо внутренних номеров на внешний номер, с помощью того-же SIP номера (на который позвонил человек) Опыт, сроки. ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Написать I2P клиент на VS C++ WinApi.Системное программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Необходим специалист по Тор сетям для написания клиента тор сети. Ищем, как консультантов так и программистов в этой области.Закрыт13 лет назад
Российской компании требуется веб-программист для доработки и поддержкидля сайта на UMI CMS. Требуется умение разворачивать и дорабатывать модули UMI http://www.umi-cms.ru/editions/modules/. Кроме того, потребуются навыки: -Программирование в связке PHP /MySQL, HTML ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Сделать небольшой сайт на joomla. Сайт – это бесплатная Школа ароматерапии. Предполагается разместить для начала только текстовые учебные материалы. А также подключить несколько готовых блоков. Основные этапы: 1. Дизайн и шаблон будут ...Системное программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен специалист по Битрикс и 1С, для того чтоб настроить выгрузку товаров из 1С на сайт, и получение заказов с сайта в 1С. Работа с инфоблоками и с 1С. Необходимо разобраться со структурой сайта и ...Системное программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад