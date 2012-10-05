Нужно установить виртуальную АТС Asterisk (IP-PBX)

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Закрыт3 заявки197 просмотров

Нужно установить виртуальную АТС Asterisk на виртуальном VPS сервере (хостинге IP телефонии)

Предоставлю SIP аккаунт с многоканальным прямым номером.

Требуется установить переадресацию всех входящих звонков на сотовый номер.

Также нужно сделать записать всех входящих и исходящих звонков.

Кто готов взяться пишите цену и сроки.

Asterisk
13 лет назад
Onehow
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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