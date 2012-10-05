Синхронизация 1С с интернет-магазином

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки167 просмотров

Необходимо подготовить 1с торговлю для синхронизации с cms opencart, Варианты: выгрузка/загрузка через файлы XML или CSV, выгрузка/загрузка через БД. Предлагайте варианты решения и стоимость.

Opencart
13 лет назад
rewiaca
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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