Консультация. Адм.проекта. Реализация.

Требуется консультация, возможно администрирование проекта по разработке архитектур (по договоренности реализация необходимого);

-компонентов системы

-способы взаимодействия систем и хранения данных

-конфигурации используемого оборудования, возможности масштабирования, их оценка.

для работы продуктов:

1-Локальная сервер;

обработка в соответствии с настройками администратора и определенным правилом поступающего по расписанию массива данных (csv файлов+фото, при импорте – конвертирование в неизменный табличный формат). Побочное создание базовых справочников на основе части поступающих данных(копирование). Размещение в БД обработанного массива. В основе обработки - анализатор*(распознавание) данных ячейки. Формирование механизмов проблемных распознаваний, обновление справочников (посредством новых импортируемых данных, обновление справочников в процессе обработки), работа механизма конфликтных правил для справочников, сокращение и округление наименований в ячейках.

*Анализатор сопоставляет заранее заданные ключевые слова (при настройке) со словами в ячейках импортируемых файлов, в случае наличия совпадения прописывает заданные параметры в отдельные колонки обрабатываемой таблицы.

2-Локальная сервер;

решение по администрированию «обработчика» и данных в хранилище, поддержка фильтров за заданные периоды времени. Администрирование предполагает возможность настройки обработки, анализатора. Просмотр таблиц до и после процессов обработки. Отображение окон проблемных распознаваний в работе анализатора. Работа со справочниками; отображение окон и настройки копирования справочников.

3-Удаленно;

Многофункциональное решение для наглядной работы пользователя с необходимой (для него) частью предложений БД; запрос - импорт(до 10Мб) - обновление. Разграничением прав доступа, изменения данных и копирования (подразумевается работа до 30 чел.) Возможно клиентское – приложении. Необходимо сохранение конечной работы для каждого пользователя.

Порядок и условия сотрудничества:

(Возможно разграничение работ)

1. уточняющие вопросы на основе представленного (ответы заказчика).

2. Ваши рекомендации по реализации с учетом приоритетов: масштабируемость, интуитивно понятный интерфейс, безопасность и скорость соединений / Ваша позиция в проекте

3. Утверждение/Согласование сроков и стоимости

4. Возможна предоплата.

5. Дальнейшие этапы работы и оплаты обговариваются дополнительно.