Мне требуется менеджер, который будет помогать вести проекты. Загрузка: 3 часа в день с пн. по пт. Удаленно. Проекты не заказные, а собственные. Проекты разные, на разных стадиях. Не имеют ничего ...
Консультация. Адм.проекта. Реализация.
Требуется консультация, возможно администрирование проекта по разработке архитектур (по договоренности реализация необходимого);
-компонентов системы
-способы взаимодействия систем и хранения данных
-конфигурации используемого оборудования, возможности масштабирования, их оценка.
для работы продуктов:
1-Локальная сервер;
обработка в соответствии с настройками администратора и определенным правилом поступающего по расписанию массива данных (csv файлов+фото, при импорте – конвертирование в неизменный табличный формат). Побочное создание базовых справочников на основе части поступающих данных(копирование). Размещение в БД обработанного массива. В основе обработки - анализатор*(распознавание) данных ячейки. Формирование механизмов проблемных распознаваний, обновление справочников (посредством новых импортируемых данных, обновление справочников в процессе обработки), работа механизма конфликтных правил для справочников, сокращение и округление наименований в ячейках.
*Анализатор сопоставляет заранее заданные ключевые слова (при настройке) со словами в ячейках импортируемых файлов, в случае наличия совпадения прописывает заданные параметры в отдельные колонки обрабатываемой таблицы.
2-Локальная сервер;
решение по администрированию «обработчика» и данных в хранилище, поддержка фильтров за заданные периоды времени. Администрирование предполагает возможность настройки обработки, анализатора. Просмотр таблиц до и после процессов обработки. Отображение окон проблемных распознаваний в работе анализатора. Работа со справочниками; отображение окон и настройки копирования справочников.
3-Удаленно;
Многофункциональное решение для наглядной работы пользователя с необходимой (для него) частью предложений БД; запрос - импорт(до 10Мб) - обновление. Разграничением прав доступа, изменения данных и копирования (подразумевается работа до 30 чел.) Возможно клиентское – приложении. Необходимо сохранение конечной работы для каждого пользователя.
Порядок и условия сотрудничества:
(Возможно разграничение работ)
1. уточняющие вопросы на основе представленного (ответы заказчика).
2. Ваши рекомендации по реализации с учетом приоритетов: масштабируемость, интуитивно понятный интерфейс, безопасность и скорость соединений / Ваша позиция в проекте
3. Утверждение/Согласование сроков и стоимости
4. Возможна предоплата.
5. Дальнейшие этапы работы и оплаты обговариваются дополнительно.
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