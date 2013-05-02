Мне требуется менеджер, который будет помогать вести проекты. Загрузка: 3 часа в день с пн. по пт. Удаленно. Проекты не заказные, а собственные. Проекты разные, на разных стадиях. Не имеют ничего ...
Менеджер IT-проектов
Добрый день!
На постоянную основу требуется менеджер IT проектов.
В компанию специализирующуюся на разработке iOS / Android приложений + комплексного WEB.
Удаленно, ± 2 часа к Москве, полная занятость, график 5/2.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Опыт работы в качестве менеджера проектов / программиста / дизайнера в предметной области.
Удаленно и/или в офисе, от 1 года. Не более нескольких месяцев назад.
Если это про вас:
1. Работа:
- Составление и утверждение ТЗ + сопроводительных документов.
- Разработка мокапов проекта: эскизы UI для дальнейшей передачи дизайнеру.
- Сопровождение проекта: прямое общение с заказчиком и руководство командой на всем протяжение разработки.
2. Условия:
- Фикс: 15.000 рублей первый месяц, все последующие 25.000 рублей.
- Бонус: 3% от суммы каждого проекта в ведение; cуммы проектов 100.000-1.000.000 рублей.
- До 4 проектов одновременно: +5000 рублей ежемесячно за качественное ведение 3 и более проектов.
3. Требования:
- Техническое образование / понимание основ программирования и дизайна – углубленное понимание отрасли.
- Уверенное владение: web, e-mail, skype, dropbox, google.docs, github, cacoo / axure / mocking bird.
- Английский на уровне "хорошо" письменный; оптимально – еще и устный.
Подробности, примеры, перспективы при личном разговоре.
Для старта вашей работы все готово, ждем только вас.
Пишите, пообщаемся!
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