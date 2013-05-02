Добрый день!

На постоянную основу требуется менеджер IT проектов.

В компанию специализирующуюся на разработке iOS / Android приложений + комплексного WEB.

Удаленно, ± 2 часа к Москве, полная занятость, график 5/2.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Опыт работы в качестве менеджера проектов / программиста / дизайнера в предметной области.

Удаленно и/или в офисе, от 1 года. Не более нескольких месяцев назад.

Если это про вас:

1. Работа:

- Составление и утверждение ТЗ + сопроводительных документов.

- Разработка мокапов проекта: эскизы UI для дальнейшей передачи дизайнеру.

- Сопровождение проекта: прямое общение с заказчиком и руководство командой на всем протяжение разработки.

2. Условия:

- Фикс: 15.000 рублей первый месяц, все последующие 25.000 рублей.

- Бонус: 3% от суммы каждого проекта в ведение; cуммы проектов 100.000-1.000.000 рублей.

- До 4 проектов одновременно: +5000 рублей ежемесячно за качественное ведение 3 и более проектов.

3. Требования:

- Техническое образование / понимание основ программирования и дизайна – углубленное понимание отрасли.

- Уверенное владение: web, e-mail, skype, dropbox, google.docs, github, cacoo / axure / mocking bird.

- Английский на уровне "хорошо" письменный; оптимально – еще и устный.

Подробности, примеры, перспективы при личном разговоре.

Для старта вашей работы все готово, ждем только вас.

Пишите, пообщаемся!