Доработка сайта на Битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки162 просмотра

Есть сайт на Битрикс. В нём есть раздел с некоторым функционалом, надо внести изменения в работу данного раздела. Описание изменений см. в приложенном задании.

Вёрстка изменений будет предоставлена.

1С-БитриксДоработка сайтов
3 месяца назад
isuslov
Иван 
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