Генерировать заголовок у объявлений на основе заполняемых полей joomla

$10
Веб-программированиеОткрыт2 заявки25 просмотров
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Добрый день, имеется компонента DJ-Classifieds работающая под управление cms joomla 4.xxx

Требуется, при создании новых объявлений автоматически создавать заголовок, у создаваемого объявления на основе других пользовательских полей.

пример пользовательских полей

"кто вы "парень""

"кого ищете "девушку""

"Регион "Москва""

пример автоматически созданного заголовка

Я "парень" ищу "девушку" в Москве id"уникальный номер объявления "

Joomla
10 дней назад
Пользователь
Казахстан
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