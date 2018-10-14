SergeyMedia

У меня 10-летний опыт разработки программного обеспечения. За это время я участвовал в разработках сотни веб и мобильных проектов.

У меня 10-летний опыт разработки программного обеспечения. За это время я участвовал в разработках сотни веб и мобильных проектов.

Область компетенции:

• Разработка мобильных приложений

• Разработка веб-приложений, высококачественных сайтов, интернет-магазинов

• Разработка CRM-систем

• Разработка REST API для служб большой нагрузки

• Автоматизация бизнеса

• SaaS / Cloud

Технологический стек:

• Android

• IOS (Swift, Objective-C)

• React Native

• Cordova, IONIC

• PHP (Yii2, Laravel, Symfony, CakePHP, Zend)

• JavaScript (jQuery, AngularJS, AJAX, NodeJS, ExtJS/Sencha, React, Vue.js, Express.js)

• Java (Spring)

• Scala

• Ruby on Rails

• Pyton (Django)

• MySQL,PostgresSQL, MongoDB

• Bootstrap, CSS3, HTML5

Инструменты:

•GitHab

• TeamWork

• JIRA

• Bitbucket

• WebStorm IDEA

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве. Перед началом проекта необходимо обязательные переговоры по Skype для ознакомления с проектом и для знакомства с заказчиком