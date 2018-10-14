SergeyMedia

У меня 10-летний опыт разработки программного обеспечения. За это время я участвовал в разработках сотни веб и мобильных проектов.
Область компетенции:
• Разработка мобильных приложений
• Разработка веб-приложений, высококачественных сайтов, интернет-магазинов
• Разработка CRM-систем
• Разработка REST API для служб большой нагрузки
• Автоматизация бизнеса
• SaaS / Cloud
Технологический стек:
• Android
• IOS (Swift, Objective-C)
• React Native
• Cordova, IONIC
• PHP (Yii2, Laravel, Symfony, CakePHP, Zend)
• JavaScript (jQuery, AngularJS, AJAX, NodeJS, ExtJS/Sencha, React, Vue.js, Express.js)
• Java (Spring)
• Scala
• Ruby on Rails
• Pyton (Django)
• MySQL,PostgresSQL, MongoDB
• Bootstrap, CSS3, HTML5
Инструменты:
•GitHab
• TeamWork
• JIRA
• Bitbucket
• WebStorm IDEA
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве. Перед началом проекта необходимо обязательные переговоры по Skype для ознакомления с проектом и для знакомства с заказчиком