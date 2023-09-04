Дизайн Лендінгу для збору інформації

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Потрібно зробити дизайн односторінкового лендінгу на англійськiй мовi, два маленьких модальних вікна для введення СМС та персональних даних, а також сторінку "дякую".

ТЗ та переклади вже готові

4 месяца назад
guest_16893567170617
Украина
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад