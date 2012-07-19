Нужно доработать магазин на OpenCart

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Закрыт3 заявки187 просмотров

Установить модули оплаты, поставить по центру текст. Подогнать под размер кнопки.

Opencart
13 лет назад
dixonhawk
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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