Интернет магазин b2motor.ru. С целью повышения конверсии нужно: 1) Переработать работу корзины - сделать ее четкой и понятной для пользователя (на этапе оформления заказа - сделать 2 пути - простой ничего не указывать и ...
Нужно доработать магазин на OpenCart
Установить модули оплаты, поставить по центру текст. Подогнать под размер кнопки.
Заявки фрилансеров
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