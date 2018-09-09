Доброго времени суток. Необходимо разработать интернет-магазин на системе управления 1с битрикс. Верстка всех страниц уже готова. Функционал магазина очень сложный (подробнее вышлю кандидатам) и включает в себя интеграцию с 1с, написание фильтра ...
Создание сайта по готовому шаблону дизайна
Необходимо создать сайт, каталог, магазин, пример можно посмотреть здесь https://alftorg.ru или www.klenmarket.ru, тематика сайта похожая (разного рода оборудование).
В административной части должен быть раздел с удобным и интуитивно понятным интерфейсом добавления товара, с описанием, фотографиями и т.д.
Требуется реализовать возможность загрузки файла (exsel, csv) с которого можно будет поменять массово цены, описание и т.д. по артикулу товара.
Срок исполнения 4-5 недель. Сайт должен работать на PHP 5.2 , MySQL 5.5, Apache2.4, элементы Java на усмотрение исполнителя.
Происхождение движка неважно, будь то CMS или самописный.
во время исполнения нужны будут еженедельные отчёты о проделанной работе
или можно просто захостить сайт куда нибудь в том виде в котором он
есть на данном этапе.
Заявки фрилансеров
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