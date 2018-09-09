Создание сайта по готовому шаблону дизайна

Необходимо создать сайт, каталог, магазин, пример можно посмотреть здесь https://alftorg.ru или www.klenmarket.ru, тематика сайта похожая (разного рода оборудование).

В административной части должен быть раздел с удобным и интуитивно понятным интерфейсом добавления товара, с описанием, фотографиями и т.д.

Требуется реализовать возможность загрузки файла (exsel, csv) с которого можно будет поменять массово цены, описание и т.д. по артикулу товара.

Срок исполнения 4-5 недель. Сайт должен работать на PHP 5.2 , MySQL 5.5, Apache2.4, элементы Java на усмотрение исполнителя.

Происхождение движка неважно, будь то CMS или самописный.

во время исполнения нужны будут еженедельные отчёты о проделанной работе

или можно просто захостить сайт куда нибудь в том виде в котором он

есть на данном этапе.