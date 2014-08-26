Требуется программист/разработчик для CMS Magento… Описание: Для работы над проектом мульти интернет-магазина необходим грамотный Web разработчик с отличным знанием CMS Magento! На должность рассматриваются: - девушки ...
Требуется доработка для CMS Magento…
Необходима доработка интернет-магазина. Работа предполагает долгосрочное сотрудничество: доработка, установка новых модулей, поддержка проекта. Внимание! Рассмотрим предложения от разработчика, который/ая имеет опыт работы с Мagento.
Требования к разработчику:
- опыт работы с данной cms
- грамотность
- желание работать
- выполнение поставленных задач точно в срок
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