Требуется доработка для CMS Magento…

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок167 просмотров

Необходима доработка интернет-магазина. Работа предполагает долгосрочное сотрудничество: доработка, установка новых модулей, поддержка проекта. Внимание! Рассмотрим предложения от разработчика, который/ая имеет опыт работы с Мagento.

Требования к разработчику:

- опыт работы с данной cms

- грамотность

- желание работать

- выполнение поставленных задач точно в срок

Magento
11 лет назад
shopogolikclub
Валерий 
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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