Доработка приложения PhoneGap Cordova iOS

Требуется устранить проблемы в работе приложения на iOS. На Android все работает и в симуляторе приложений на iOS все работает, кроме отправки SMS: http://prntscr.com/h91ofu

Что не работает при установке на iOS устройство (но работает при запуске через PhoneGap тестировщик на устройстве):

1) У приложения две страницы и связь между ними просто переход по ссылке через window.open('settings.html') http://prntscr.com/h91oxx Причем, если свернуть приложение и снова развернуть, то нужна страница показывается открытой. Также не работает открытие внешней ссылки в браузере.

2) Не работает чтение страницы сайта

3) Не работает кнопка выхода из приложения

То что ни там ни там не работает, но в аднройд версии работает: отправка SMS

Отправлю пояснения и скриншоты после запроса в комментарии.