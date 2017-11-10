Ребята, кто сможет написать андроид приложение для сайта"с подключения API" вот с такими функциями.. И по цене: 1) первая страница входа в приложении: • строка для логина и ...
Доработка приложения PhoneGap Cordova iOS
Доработка приложения PhoneGap Cordova iOS
Требуется устранить проблемы в работе приложения на iOS. На Android все работает и в симуляторе приложений на iOS все работает, кроме отправки SMS: http://prntscr.com/h91ofu
Что не работает при установке на iOS устройство (но работает при запуске через PhoneGap тестировщик на устройстве):
1) У приложения две страницы и связь между ними просто переход по ссылке через window.open('settings.html') http://prntscr.com/h91oxx Причем, если свернуть приложение и снова развернуть, то нужна страница показывается открытой. Также не работает открытие внешней ссылки в браузере.
2) Не работает чтение страницы сайта
3) Не работает кнопка выхода из приложения
То что ни там ни там не работает, но в аднройд версии работает: отправка SMS
Отправлю пояснения и скриншоты после запроса в комментарии.
Заявки фрилансеров
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