Разработка мобильного приложения типа UBER под ios и android

$835
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок171 просмотр

Пассажиры указывает цену поездки, водители согласуют сделку.  

Регистрация по СМС. 

Онлайн оплата за сервис. 

Онлайн верификация водителей. 

Интеграция карт OPENMAP, GOOGLE, YANDEX. 

AdMOB реклама. 

вывод истории в формате .xls 

Печать договора с back end 

Возможность добавлять города

Подробное ТЗ в переписке.

AndroidiOS
8 лет назад
EcoNordIT
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров