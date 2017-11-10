Доработка приложения PhoneGap Cordova iOS Требуется устранить проблемы в работе приложения на iOS. На Android все работает и в симуляторе приложений на iOS все работает, кроме отправки SMS: http://prntscr.com/h91ofu ...
Разработка мобильного приложения типа UBER под ios и android
Пассажиры указывает цену поездки, водители согласуют сделку.
Регистрация по СМС.
Онлайн оплата за сервис.
Онлайн верификация водителей.
Интеграция карт OPENMAP, GOOGLE, YANDEX.
AdMOB реклама.
вывод истории в формате .xls
Печать договора с back end
Возможность добавлять города
Подробное ТЗ в переписке.
Заявки фрилансеров
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