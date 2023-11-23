Скрипт перевірки індексації сторінок, 7-10 тис. на день

$15
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Потрібен скрипт перевірки великої кількості сторінок на індексацію в Гуглі. Приблизно 7-10 тис. урлів в день.

Відповідно потрібні рекомендації де купувати проксі/антикапчу. Можливо треба купити якийсь софт, який підбирае безкоштовні IP адреси, або безкоштовно розгадуе капчу.

Перевіряв індексацію "scrapebox" + webshare проксі, виходило 10$ за перевірку 6 тис. урлів.

23 дня назад
Валентин
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Дмитрий
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