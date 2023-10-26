Создание сайта "Под ключ", упор в мобильную версию

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УТП - В голове нет идей по созданию новых видеороликов? У нас есть для тебя решение! Название сайта - это место, где свежие идеи сами ищут своих авторов. Поддайся волне креативности и создавай контент, о котором мечтаешь. И самое лучшее - ты можешь использовать идеи, которые еще не были воплощены! Начни сейчас и стань частью креативного сообщества!

Дизайн и функции

  • Авторы заливают свои прямоугольные видео (идеи) как в Онлифанс. Лента внутри их страницы затемненная до момента подписки. Можно сделать 5-6 скриншотов вместо видео, если это облегчит нагрузку кэша

  • Покупатели платят ежемесячную подписку на автора как на Онлифанс, чтобы смотреть его ленту и идеи, которые он выкладывает

  • Автор сам выбирает на какие реквизиты получить оплату, подключать буду сервис "Пейсто"

  • Возможно сделать автоматическое списание каждый месяц, если позволит сервис оплаты

  • Референс дизайна как бирж продажи 3D-моделей, примерно такой, но более современный, скину по запросу референсы

  • Чтобы залить автору идею, нужно выложить не менее 4 скриншотов с настройками, с обложкой идеи - также добавить описание идеи, указать нужны-ли хештеги или нет, какие хештеги нужны, какие темы выбрать, какой звук подставить, все это будет обязательными пунктами

  • Отзывы на авторов по звездам от 1 до 5, возможность оставить отзыв

  • Дисклеймер при оплате и функция галочки:

Вся представленная на этой платформе контент-идея предназначена исключительно для творческого вдохновения и обмена идеями. Создатель контента не несет ответственности за реализацию и продвижение идеи. Результаты могут сильно варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений, стиля и подходов к творчеству. Пожалуйста, помните, что творческий процесс является внутренним и индивидуальным процессом каждого человека.

  • Нужны фильтры поиска по темам и поиск авторов по никнейму в строке

  • Нужно чтобы авторы могли показывать свои лучшие работы, как на фриланс бирже

  • Хранилище файлов

  • Чтобы автор делал как минимум 2 бесплатные работы в месяц, это обязательно, для того, чтобы
    люди могли посмотреть эти идеи бесплатно

  • У каждого автора свой никнейм и своя подстраница

  • Упор полностью на мобильную версию, чтобы все работало прежде всего на телефонах

2 месяца назад
guest_1698657296316
Сербия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад