Создание сайта "Под ключ", упор в мобильную версию

УТП - В голове нет идей по созданию новых видеороликов? У нас есть для тебя решение! Название сайта - это место, где свежие идеи сами ищут своих авторов. Поддайся волне креативности и создавай контент, о котором мечтаешь. И самое лучшее - ты можешь использовать идеи, которые еще не были воплощены! Начни сейчас и стань частью креативного сообщества!



Дизайн и функции

Авторы заливают свои прямоугольные видео (идеи) как в Онлифанс. Лента внутри их страницы затемненная до момента подписки. Можно сделать 5-6 скриншотов вместо видео, если это облегчит нагрузку кэша



Покупатели платят ежемесячную подписку на автора как на Онлифанс, чтобы смотреть его ленту и идеи, которые он выкладывает



Автор сам выбирает на какие реквизиты получить оплату, подключать буду сервис "Пейсто"



Возможно сделать автоматическое списание каждый месяц, если позволит сервис оплаты



Референс дизайна как бирж продажи 3D-моделей, примерно такой, но более современный, скину по запросу референсы



Чтобы залить автору идею, нужно выложить не менее 4 скриншотов с настройками, с обложкой идеи - также добавить описание идеи, указать нужны-ли хештеги или нет, какие хештеги нужны, какие темы выбрать, какой звук подставить, все это будет обязательными пунктами



Отзывы на авторов по звездам от 1 до 5, возможность оставить отзыв



Дисклеймер при оплате и функция галочки:

Вся представленная на этой платформе контент-идея предназначена исключительно для творческого вдохновения и обмена идеями. Создатель контента не несет ответственности за реализацию и продвижение идеи. Результаты могут сильно варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений, стиля и подходов к творчеству. Пожалуйста, помните, что творческий процесс является внутренним и индивидуальным процессом каждого человека.

