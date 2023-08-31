Всем хорошего дня! Мне необходим веб дизайнер, или UI UX дизайнер. Нужно чтобы у вас был опыт работы в этой сфере, и чтобы вы были готовы приступить к работе, не отвлекаясь на другие проекты. Конечно ...
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Здравствуйте! Нужно создать похожий на этот сайт
https://www.weblancer.net/portfolio/dizain-saitov-9/inite-2447069/
вот референсы
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