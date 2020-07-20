Доработать сайт на cms drupal 8

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Закрыт1 заявка320 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо доработать сайт cms drupal 8. Сайт готов примерно на 30%. На данный момент в первую очередь необходимо сделать систему начисления баллов для пользователей через модуль userpoints. Сделать сайт более привлекательным, устранить недоработки. Протестировать на работоспособность и если все ок, сделать еще 2 копии сайта для одновременного запуска. Далее залить сайт на хостинг и запустить.

Drupal
5 лет назад
andronmakovsky
Андрон 
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Дмитрий
 
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