Необходимо добавить функционал на сайт в виде возможности продолжить оплату из истории заказов, если оплата ранее была не завершена (заказ в статусе "Ожидает оплаты"). Т.е. сделать ссылку/кнопку, которая передает информацию о заказе и сумму ...
Чистка от вирусов и обновление, cms MODX
Требуется чистка от вирусов и обновление движка и модулей cms MODX
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