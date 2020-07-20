PrestaShop 1.6.1 - оплата из истории заказов (эквайринг Сбербанка)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки429 просмотров

Необходимо добавить функционал на сайт в виде возможности продолжить оплату из истории заказов, если оплата ранее была не завершена (заказ в статусе "Ожидает оплаты").

Т.е. сделать ссылку/кнопку, которая передает информацию о заказе и сумму в эквайринг Сбербанка (используется стандартный модуль Сбера).

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